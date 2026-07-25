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Политика

Китай ответил на санкции Евросоюза

Чжоу Ми: Китай не будет мириться с санкциями Евросоюза против России
Aly Song/Reuters

Китай будет решительно отвечать на включение ЕС китайских компаний в список санкций против России. Об этом заявил старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества Чжоу Ми, его слова приводит Global Times.

«Европа постоянно испытывает терпение Китая в вопросах международной политики, однако Китай не намерен терпеть произвольное подавление или ограничение своей нормальной экономической и торговой деятельности», — сказал он.

Эксперт добавил, что ответные меры со стороны Китая соответствуют общепринятой международной практике.

Накануне власти КНР включили в список экспортного контроля 14 компаний Евросоюза в ответ на 21-й пакет санкций против России, в который были включены 14 компаний из материкового Китая и Гонконга.

До этого послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против РФ.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.

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