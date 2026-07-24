Китай отреагировал на 21-й пакет санкций Евросоюза против России

Власти Китая включили в список экспортного контроля 14 компаний Европейского союза в ответ на 21-й пакет санкций против России, в который были включены 14 компаний из материкового Китая и Гонконга. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

«В ответ на вышеупомянутые злонамеренные действия европейской стороны и в соответствии с положениями законодательных актов, таких как «Закон КНР об экспортном контроле», «Положение КНР об экспортном контроле над товарами двойного назначения», мы приняли решение включить 14 субъектов из Европейского союза <…> в список экспортного контроля», — говорится в публикации.

Накануне послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет санкций против России без полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа.

19 июля газета Financial Times писала, что в ЕС снижается поддержка новых антироссийских санкций, и все больше европейских стран требуют исключений из новых санкций или блокируют ограничения, опасаясь ущерба для собственных компаний.

Ранее в Европе заявили о пике в санкционной политике ЕС против России.