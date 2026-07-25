Трамп заявил о готовности к диалогу с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выслушать предложения Ирана по урегулированию конфликта. Об этом он сказал на приеме Ассоциации корреспондентов, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, Соединенные Штаты ведут переговоры с иранской стороной, и Тегеран очень хотел бы заключить сделку. Однако американский лидер считает, что время для этого еще не пришло.

«Но я готов их выслушать. Но нельзя, чтобы они получили ядерное оружие», — сказал он.

До этого Трамп заявлял, что стратегия США по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отмечал, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жесткостью, но есть и более разумный путь — договоренности. При этом окончательного решения относительно интенсификации ударов по Ирану он пока не принял.

Накануне The New York Times сообщила, что Иран отклонил предложение США о прекращении огня, переданное через премьер-министра Ирака. Тегеран не заинтересован во временной сделке, которая оставила бы нерешенным вопрос о контроле над Ормузским проливом.

В июне Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. По словам американского лидера, если бы Москва и Пекин не остались нейтральными в ситуации с Тегераном, то это бы усложнило положение США в конфликте.

Ранее Трамп предупредил Россию и Китай о «плохих последствиях» в случае военной помощи Ирану.