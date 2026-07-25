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Политика

Трамп заявил о готовности к диалогу с Ираном

Трамп заявил, что готов выслушать предложения Ирана по урегулированию конфликта
Mark Schiefelbein/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выслушать предложения Ирана по урегулированию конфликта. Об этом он сказал на приеме Ассоциации корреспондентов, сообщает ТАСС.

По словам Трампа, Соединенные Штаты ведут переговоры с иранской стороной, и Тегеран очень хотел бы заключить сделку. Однако американский лидер считает, что время для этого еще не пришло.

«Но я готов их выслушать. Но нельзя, чтобы они получили ядерное оружие», — сказал он.

До этого Трамп заявлял, что стратегия США по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отмечал, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жесткостью, но есть и более разумный путь — договоренности. При этом окончательного решения относительно интенсификации ударов по Ирану он пока не принял.

Накануне The New York Times сообщила, что Иран отклонил предложение США о прекращении огня, переданное через премьер-министра Ирака. Тегеран не заинтересован во временной сделке, которая оставила бы нерешенным вопрос о контроле над Ормузским проливом.

В июне Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. По словам американского лидера, если бы Москва и Пекин не остались нейтральными в ситуации с Тегераном, то это бы усложнило положение США в конфликте.

Ранее Трамп предупредил Россию и Китай о «плохих последствиях» в случае военной помощи Ирану.

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