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Политика

NYT узнала, что Иран отказался от предложения США прекратить огонь

NYT: Иран отклонил предложение США о прекращении огня
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Иран отказался от предложения США о прекращении огня, которое было передано через премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Иран в четверг отклонил предложение президента Трампа о прекращении огня, которое, по словам иранских и иракских официальных лиц, было передано в Тегеран премьер-министром Ирака. Провалившиеся посреднические усилия были предприняты в тот момент, когда г-н Трамп угрожал эскалацией войны и нанесением ударов по критически важной инфраструктуре Ирана», — говорится в статье.

Детали предложения неизвестны, но иранские официальные лица заявили, что это была единственная тема, которая обсуждалась во время визита в Иран премьер-министра Ирака Али аль-Заиди, и что Тегеран не заинтересован во временной сделке, которая оставила бы нерешенным вопрос о контроле над Ормузским проливом.

Два иранских чиновника заявили NYT, что ВС Ирана готовятся к возможности расширения войны, если США осуществят свои угрозы нанести удар по Тегерану и важнейшей инфраструктуре страны.

Ранее США заподозрили Россию в военной помощи Ирану.

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