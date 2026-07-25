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Политика

Опрос показал, что большинство немцев не верят в способность армии защитить Германию

YouGov: 70% жителей Германии сомневаются в своих ВС
Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Большинство жителей Германии, Польши, Великобритании и Австралии не уверены в способности своих вооруженных сил (ВС) защитить страну в случае нападения. Такие данные содержит исследование компании YouGov.

Согласно опросу, 70% немцев сомневаются в достаточной силе своих ВС. Среди поляков таких оказалось 57%, среди британцев и австралийцев — по 53%. При этом в Германии лишь 21% опрошенных уверены в своих военных — самый низкий показатель среди всех стран.

Исследование проводилось с 17 июня по 1 июля среди более 2 тысяч совершеннолетних респондентов.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава готова к прямому столкновению с Россией. Он указал, что Польша стремительно наращивает свой военный потенциал, а также подчеркнул готовность страны защищать собственные интересы.

Президент России Владимир Путин неоднократно называл заявления о возможном нападении России на НАТО провокацией и «фильмами ужасов». Российский лидер подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать.

Ранее в НАТО заявили о готовности ответить России на атаку Польши или Прибалтики.

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