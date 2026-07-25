Венесуэла объявила о выходе из Международного уголовного суда

Власти Венесуэлы объявили о выходе из Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил министр иностранных дел страны Феликс Пласенсия в социальной сети Х.

По его словам, решение о выходе из международного органа уголовной юстиции представители Венесуэлы сообщили генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Пласенсия подчеркнул, что, по мнению Каракаса, считает деятельность суда «географически предвзятой» и полагает, что такой подход усиливает неравенство между государствами.

В июне прокурор МУС Карим Хан, выдавший ордер на арест президента РФ Владимира Путина, лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Окончательное решение о будущем Хана должна принять Ассамблея государств — участников суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

МУС — орган международной уголовной юстиции, рассматривающий дела по тяжких преступлений. Он специализируется на привлечении к ответственности виновных в преступлениях и обеспечении справедливости для жертв.

Ранее Захарова оценила расследование дела судьи, выдавшего ордер на арест Путина.