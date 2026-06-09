Прокурора МУС отстранили после расследования ООН. Ранее он добивался ареста Путина и Нетаньяху

Прокурор МУС Карим Хан лишился должности после расследования ООН по делу о сексуальных домогательствах. По предварительным данным, обвинения касаются его подчиненной. Окончательное решение о будущем Хана должна принять Ассамблея государств — участников суда.

Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута Международного уголовного суда отстранило прокурора МУС Карима Хана от должности до окончательного решения по дисциплинарному производству. Решение связано с обвинениями в сексуальных домогательствах и расследованием, которое проводило Управление служб внутреннего надзора ООН. Сам Хан обвинения отвергает.

В заявлении Бюро Ассамблеи государств-участников говорится, что решение об отстранении Карима Хана вступает в силу немедленно. При этом в МУС подчеркнули, что отстранение не является окончательным решением по делу прокурора.

Материалы дисциплинарного производства переданы на рассмотрение Ассамблеи государств-участников. Бюро также решило в кратчайшие сроки созвать специальную сессию, на которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем статусе Хана.

По данным Associated Press, окончательное решение теперь должна принять Ассамблея государств-участников, которая осуществляет надзор за работой МУС. Агентство отмечает, что для снятия прокурора с должности потребуется большинство голосов в ходе тайного голосования стран-участниц. Всего в МУС входят 125 государств, для решения об отстранении от должности нужны голоса 63 стран.

Бюро сообщило, что решение было принято с учетом отчета Управления служб внутреннего надзора ООН, имеющихся доказательств, рекомендаций специальной группы судебных экспертов и письменных материалов, представленных сторонами.

Что известно о деле

Расследование в отношении Карима Хана началось после обвинений в сексуальных домогательствах. В ноябре 2024 года Ассамблея государств — участников МУС инициировала внешнюю проверку, а самому прокурору рекомендовали передать полномочия на время разбирательства.

По данным Reuters, речь идет о женщине-юристе, которая подчинялась Хану. Associated Press уточняло, что речь идет о помощнице прокурора. По информации The Guardian, женщина работала напрямую с Ханом в подразделении МУС, которое занималось расследованием и преследованием международных преступлений. Обвинения, по данным газеты, относятся к периоду 2023–2024 годов. Предполагаемые эпизоды происходили в разных местах, включая отели, офис Хана и его дом.

В мае 2025 года Хан ушел в административный отпуск. Тогда в офисе прокурора МУС сообщили, что он временно отходит от исполнения обязанностей до завершения внешнего расследования, которое проводило Управление служб внутреннего надзора ООН. Заместители прокурора МУС Маме Мандиай Ньянг и Назхат Шамим Хан заявляли, что работа офиса продолжится по всем ситуациям и делам, находящимся в производстве суда.

Reuters со ссылкой на дипломатический источник писал, что исполнительное бюро надзорного органа МУС пришло к выводу о серьезном нарушении со стороны Хана и рекомендовало снять его с должности. В самом заявлении бюро детали решения не раскрывались. В нем подчеркивалось, что решение и связанные с ним документы останутся конфиденциальными.

Источники агентства также сообщали, что отчет следователей ООН содержал фактические основания для обвинений. При этом отдельный отчет трех судей, которые изучали материалы ООН, счел доказательства недостаточными для установления фактов по стандарту «вне разумных сомнений». Юристы Хана заявили Reuters, что он отвергает решение, считает его «незаконным, процедурно несправедливым и не подтвержденным доказательствами».

Ордера на Путина и Нетаньяху

Одними из наиболее заметных решений МУС в период работы Карима Хана стали ордера на арест президента России Владимира Путина, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

МУС выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой 17 марта 2023 года. В сообщении суда говорилось, что они якобы связаны «с незаконной депортацией и перемещением детей с территории Украины в Россию». Российские власти отвергли решение суда. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает юрисдикцию МУС и считает его решения «ничтожными с точки зрения права».

После выдачи ордеров Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Карима Хана и трех судей МУС. По версии СК, в действиях прокурора были признаки незаконного уголовного преследования и других преступлений.

В ноябре 2024 года Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху и Галанта. В мае того же года Хан запрашивал такие ордера у палаты предварительного производства МУС.

Суд заявил, что имеются разумные основания полагать, что Нетаньяху и Галант несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

После решения по израильским политикам США ввели санкции против МУС. Указ о санкциях был подписан президентом США Дональдом Трампом 6 февраля 2025 года. В документе Белый дом заявил, что МУС предпринял «нелегитимные и необоснованные действия» против США и Израиля, а также злоупотребил полномочиями, выдав ордера на арест Нетаньяху и Галанта. В приложении к указу отдельно был указан Карим Хан.