Захарова: МУС дискредитировал свои стандарты, когда дело дошло до одного из судей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила выражение писателя и дипломата Александра Грибоедова, прокомментировав ход расследования дела, возбужденного в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, которого обвинили в сексуальных домогательствах к своей подчиненной. Комментарий дипломат опубликовала в Telegram.

«Извечное «А судьи кто?» напрашивается само собой», — написала она.

Цитатой из грибоедовской пьесы «Горе от ума» Мария Захарова проиллюстрировала двойные стандарты руководства МУС, который, по ее словам, обвиняет граждан России «в надуманных преступлениях» и выписывает ордеры, в то время как один из его руководителей совершает противозаконные действия, когда сам становится объектом расследования.

Согласно данным источника The Guardian, МУС не устроили итоги расследования, которое вело Управление служб внутреннего надзора ООН (УСВН) в отношении прокурора Карима Хана на предмет сексуального домогательства к своей подчиненной. Управление подтвердило наличие фактических оснований для обвинений и рекомендовало принять меры в отношении судьи, однако МУС назначил собственное «расследование», в результате которого заявил об отсутствии оснований неправомерного поведения Хана. При этом выяснилось, что некие британские частные компании собирали конфиденциальную информацию о женщине, которая обвинила Хана в домогательствах, чтобы дискредитировать ее и поставить под сомнение ее заявления против прокурора.

Захарова отметила, что «был сам себе режиссер, теперь появился сам себе МУС».

В мае 2025 года Хан ушел в административный отпуск на время проведения расследования — две его коллеги обвинили его в домогательствах. Именно Хан в 2023 году выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина.

Ранее девять представителей МУС получили в России различные сроки лишения свободы.