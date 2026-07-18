Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Политика

В Канаде резко ответили на критику США из-за дыма от лесных пожаров

Премьер Онтарио назвал неприемлемой критику США в адрес Канады из-за дыма
Manitoba Government/Reuters

Премьер канадской провинции Онтарио Дуг Форд назвал «абсолютно неприемлемой» критику со стороны США в адрес усилий Канады по борьбе с лесными пожарами. Об этом политик заявил на пресс-конференции, сообщает Reuters.

Форд подчеркнул, что провинция переживает тяжелую ситуацию, и если бы США столкнулись с подобными пожарами, Канада пришла бы на помощь соседям.

На пресс-конференции Форд сообщил, что в Онтарио горит 655 тыс. гектаров леса. Он выразил соболезнования людям, потерявшим дома и предприятия, и заверил, что расходы на защиту населения не ограничены.

Форд также предложил США отменить пошлины на древесину хвойных пород. По его словам, если бы Канада могла поставлять пиломатериалы без пошлин, это решило бы многие проблемы.

Американский президент ранее обвинил канадские власти в некомпетентном управлении лесами и пригрозил добавить «неисчислимые затраты» на борьбу с загрязнением к существующим пошлинам на канадские товары.

Дым от пожаров распространился на юг. По данным AirNow, «нездоровый» уровень загрязнения зафиксирован в Онтарио, Огайо, Западной Вирджинии, Пенсильвании, Нью-Джерси, Вирджинии, Мэриленде, Делавэре и Вашингтоне. В Питтсбурге качество воздуха оценили как «очень нездоровое».

Ранее смог от канадских пожаров окутал статую Свободы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Связь пропала, а доехать надо? Топ офлайн-карт, которые работают в России и без интернета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!