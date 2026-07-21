Более 6 тыс. человек заразились «взрывным» поносом

Число заразившихся в американском штате Мичиган инфекцией, вызывающей «взрывную» диарею, превысило 6,5 тыс. человек. Об этом следует из данных департамента здравоохранения и социальных служб Мичигана.

«Общее число случаев заражения: 6571», — говорится в сообщении.

Днем ранее ведомство сообщало о 6148 выявленный случаях.

В понедельник ведомство сообщало о 6148 случаях.

До этого Washington Post сообщала, что санитарные органы расследуют причастность сети ресторанов Taco Bell к вспышке циклоспороза – паразитарной инфекции, вызывающей «взрывную» диарею.

Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания чаще происходят весной и летом. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей паразита. Специалисты отмечают, что в последние годы случаи циклоспороза в США увеличиваются, что связывают с изменением климата и улучшением методов диагностики. В этом году число заболевших в США уже в четыре раза превышает показатели 2025 года. В то же время подтвержденных данных о мутации паразита или его повышенной заразности пока нет.

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