Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Более 6 тыс. человек заразились «взрывным» поносом

Число зараженных «взрывной» диареей в американском Мичигане превысило 6,5 тыс
Shutterstock

Число заразившихся в американском штате Мичиган инфекцией, вызывающей «взрывную» диарею, превысило 6,5 тыс. человек. Об этом следует из данных департамента здравоохранения и социальных служб Мичигана.

«Общее число случаев заражения: 6571», — говорится в сообщении.

Днем ранее ведомство сообщало о 6148 выявленный случаях.

В понедельник ведомство сообщало о 6148 случаях.

До этого Washington Post сообщала, что санитарные органы расследуют причастность сети ресторанов Taco Bell к вспышке циклоспороза – паразитарной инфекции, вызывающей «взрывную» диарею.

Циклоспороз обычно не представляет угрозы для жизни и поддается лечению антибиотиками. Вспышки заболевания чаще происходят весной и летом. Возбудитель распространяется через загрязненные свежие овощи и фрукты, промытые или обработанные водой, содержащей паразита. Специалисты отмечают, что в последние годы случаи циклоспороза в США увеличиваются, что связывают с изменением климата и улучшением методов диагностики. В этом году число заболевших в США уже в четыре раза превышает показатели 2025 года. В то же время подтвержденных данных о мутации паразита или его повышенной заразности пока нет.

Ранее россиянам объяснили, чем опасно игнорирование даже слабых симптомов отравления грибами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему страны застревают на полпути к богатству? Кого погубила ловушка среднего дохода
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!