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Политика

Зеленский прокомментировал удар по выставке БПЛА в Киевской области

Зеленский: попавшая под удар выставка БПЛА под Киевом не должна была там быть
Denis Balibouse/Reuters

Выставка вооружений на полигоне в Киевской области, которую атаковали Вооруженные силы России, не должна была там проводиться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

«Мишенью в Бучанском районе Киевской области стало мероприятие, которого там точно не должно быть. Сегодня общались с генеральным прокурором Русланом Кравченко, были доклады правоохранителей, уже есть уголовные производства», — сказал глава государства.

24 июля российские военные нанесли удар по полигону в Киевской области, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, около сотни человек были ранены. Украинская сторона утверждает, что российские войска выпустили две баллистические ракеты.

Минобороны России подтвердило удар по выставке БПЛА под Киевом. По данным ведомства, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объекту в пригороде Киева, где проводилась выставка перспективных украинских и иностранных беспилотников, которыми Украина атакует гражданские объекты на территории России.

Как сообщало издание «Страна.ua», в интернете была доступна афиша выставки. В ней говорится, что на мероприятии продемонстрируют «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», а сама выставка «критически защищена». Организатором выступила Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий на Украине «Армада».

Ранее в Киеве уничтожили офис производителя дронов.

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