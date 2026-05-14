В Киеве уничтожили офис производителя беспилотников

Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ходе ночных ударов по Киеву был уничтожен офис украинской компании — производителя беспилотников Skyeton. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети LinkedIn.

«Был уничтожен наш киевский офис», — сказано в сообщении Skyeton.

Как утверждают в компании, ее сотрудники якобы успели заранее перевезти рабочие мощности предприятия в другие регионы Украины и соседние страны.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 14 мая российские военные нанесли массированный удар по Украине. В ведомстве отметили, что все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты — поражены.

Как сказал пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, атака минувшей ночью стала «одной из самых масштабных» за все время специальной военной операции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев являлся главной целью ударов, которые наносились «баллистикой, аэробалистикой, крылатыми ракетами».

Ранее российские военные уничтожили два военных промышленных предприятия в Киеве.

 
