Каллас намерена вызвать главу миссии России при ЕС

Каллас заявила о намерении вызвать главу миссии России при ЕС

Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас заявила на своей странице в соцсети X о намерении вызвать исполняющего обязанности постоянного представителя России при объединении.

«Мы вызовем представителя России при ЕС, и я предложу расширить санкционные списки, направленные против российского военно-промышленного комплекса», — написала она.

Европейский союз 23 июля утвердил 21-й пакет санкций против России. Кая Каллас назвала его крупнейшим за последние четыре года. В новые списки вошли 218 позиций — 48 физических лиц и 170 организаций.

Ограничения затронули финансовый, энергетический, оборонный, транспортный и горнодобывающий секторы, а также операции с криптовалютой и торговлю товарами двойного назначения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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