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Политика

Эксперт объяснил, кому адресованы слова Рубио о «новых идеях» по Украине

Политолог Вайнер: слова Рубио о новых идеях по Украине адресованы Европе
Jonathan Ernst/Reuters

Политический обозреватель Грег Вайнер в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым о том, что Вашингтон готов предложить «новые идеи» по урегулированию конфликта на Украине.

По мнению эксперта, эти слова адресованы, в первую очередь, Европе.

Сценарий главы Белого дома Дональда Трампа — окончание активной фазы вооруженного конфликта на Украине до 3 ноября. Это день выборов в Конгресс и Сенат. Президенту США крайне необходимы политические очки для победы над демократами, поэтому ему важно убедить Европу, что поставками оружия Киеву и санкциями против РФ мира не достичь, пояснил Вайнер.

«Европейцы, давайте идеи, оканчивающие конфликт. Санкции себя исчерпали, нужны новые идеи», — вот что хотел сказать Марко Рубио», — сказал он.

Лавров и Рубио встретились на полях саммита АСЕАН в Маниле 23 июля. Переговоры длились 35 минут. Они начались в 11:54 по местному времени (6:54 мск) и завершились в 12:31 (7:31 мск).

Позднее Рубио заявил, что США хотят добиться заключения мирного соглашения по Украине и окончания боевых действий, и Вашингтон «готов сыграть» в этом процессе «любую положительную роль».

Госсекретарь также отметил, что Трамп считает текущий конфликт «бессмысленным» и хочет добиться его завершения. И американцы готовы предложить «новые идеи и концепции» «в подходящей обстановке и форме», если появится такая возможность и будут созданы необходимые условия.

Ранее Песков заявил, что Россия будет идти до победы.

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