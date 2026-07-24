Трамп высказался о позиции России по поставкам оружия Украине

Трамп: в РФ понимают, что США продают оружие партнерам по НАТО, а не Украине

Власти России понимают, что США продают оружие партнерам по НАТО, а не Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Президент [России Владимир] Путин <...> заявил мне, что он не будет продавать оружие Ирану. Он понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что страны-члены альянса платят за поставки оружия «полную цену». Однако глава Белого дома «не знает, как потом распределяются вооружения».

Несколькими часами ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страна принимает во внимание продолжение поставок вооружений на Украину со стороны США. При этом, по словам представителя Кремля, Москва будет ждать новых предложений Вашингтона по урегулированию конфликта.

23 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Марко Рубио, которая состоялась на полях мероприятий АСЕАН в Маниле, заявил о недопустимости дальнейшей накачки Украины оружием. Кроме того, глава ведомства указал на дестабилизирующую политику европейских стран, которые до сих пор стремятся нанести РФ «стратегическое поражение».

Ранее Лавров рассказал об отношении РФ к договоренностям в Анкоридже.