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Политика

В Кремле высказались о продолжении поставок оружия США Украине

Песков: РФ учитывает, что США продолжают накачивать Украину вооружениями
Roman Naumov/Global Look Press

Россия принимает во внимание то, что США продолжают накачивать Украину вооружениями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает ТАСС.

«Мы учитываем, мы принимаем во внимание. Они (США — «Газета.Ru») продолжают накачивать Украину вооружениями, об этом и министр иностранных дел [РФ Сергей] Лавров говорил», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия будет ждать новых предложений США по урегулированию конфликта на Украине.

Утром 24 июля Лавров заявил, что нужно понять, чьи конкретно предложения, сделанные во время саммита России и США на Аляске, провалились. Таким образом он прокомментировал слова американского госсекретаря Марко Рубио о том, что предложения по урегулированию украинского конфликта, которые обсуждались на саммите в Анкоридже в 2025 году, не привели к успеху, потому что на них не согласился Киев.

Ранее Лавров заявил о стремлении России добиться мира на Украине дипломатией.

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