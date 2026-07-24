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Политика

Зеленский включил экс-главу МВД Украины в состав СНБО

Зеленский: Клименко перейдет на работу в СНБО
V_Zelenskiy_official/Telegram

Бывший глава МВД Украины Игорь Клименко перейдет на работу в Совет национальной безопасности и обороны республики. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Учитывая опыт Игоря Клименко в системе МВД Украины, в работе СНБО будет увеличен компонент внутренней деятельности ради устойчивости Украины, координации между оборонными и структурами безопасности, а также противодействия таким вызовам, как киберугрозы с российской стороны и деятельность преступных сетей», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что секретарь СНБО Рустем Умеров в составе совета займется взаимодействием с партнерами, а также сосредоточится на продвижении сотрудничества и развития взаимоотношений между разведслужбами Украины и других стран.

Глава республики не уточнил, какие должности займут чиновники.

17 июля Зеленский сообщил, что предложил Клименко должность секретаря СНБО Украины. По словам главы государства, соответствующий указ о назначении Клименко готовился.

21 июля в офисе президента Украины заявили, что Умеров является главным кандидатом на должность посла Киева в США.

Ранее Зеленский предложил Свириденко новую должность за пределами Украины.

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