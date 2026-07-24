Нетаньяху планирует встретиться с Трампом в Белом доме 28 июля

Канцелярия Нетаньяху анонсировала его визит в США по приглашению Трампа

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о его предстоящем визите в Соединенные Штаты. Об этом пишет РИА Новости.

В официальном заявлении говорится, что поездка в Вашингтон осуществляется «по приглашению президента США Дональда Трампа». Премьер-министр вылетит в Америку в понедельник, 27 июля, а на вторник, 28 июля, запланирована его встреча с Трампом в Белом доме.

До этого Нетаньяху отметил, что между США и Израилем отсутствуют разногласия. Он подчеркнул, что американская сторона считает Израиль образцовым союзником, так как он, в отличие от других «многих так называемых» партнеров Вашингтона, действительно сражается вместе с США. Премьер добавил, что Израиль, как и Соединенные Штаты, заинтересован в том, чтобы Иран отказался от своей программы ядерного оружия.

До этого президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин в совместном заявлении осудили военные удары США и Израиля по Ирану.

Ранее Си Цзиньпин заявил Путину, что ситуация на Ближнем Востоке находится на решающем этапе.