Авиаэксперт рассказал о главных характеристиках показанного Путину Як-130М

Показанный президенту России Владимиру Путину учебно-боевой самолет Як-130М является полноценной боевой машиной, способной перехватывать цели в воздухе и поражать объекты на земле. Самолет расширит экспортный потенциал авиаотрасли РФ. Об этом «Газете.Ru» заявил авиаэксперт, главред отраслевого издания «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Модернизация, которая была выполнена, сейчас уже находится в стадии летной отработки. Это оснащение самолета различными системами, позволяющими применять высокоточное вооружение. В первую очередь речь идет об использовании радиолокационной станции и оптико-тепловизионной станции, которые позволяют обнаруживать, отслеживать цели, наводить на них ракеты. Все это вместе существенно повышает универсальность использования самолета, то есть он становится полноценной боевой машиной, но при этом сохраняет и все возможности для осуществления учебных полетов. Соответственно, этот самолет будет представлять большой интерес для военно-воздушных сил тех стран, которым нужна легкая недорогая машина для нанесения ударов по наземным целям, морским целям, для перехвата различных воздушных целей», — отметил он.

С точки зрения Пантелеева, Як-130М представляет собой серьезное расширение экспортного потенциала отечественных авиастроителей.

Путину в Иркутске впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.

Як-130М оснащен новейшими бортовыми системами, превращающими его в эффективный легкий боевой самолет, который способен в любых погодных условиях, днем и ночью бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми беспилотными летательными аппаратами.

Также глава российского государства на заводе «Яковлев» поднялся в кабину нового пассажирского самолета МС-21-310 с комплектующими и системами только отечественного производства.

Ранее «Ростех» сообщил о первом полете опытного образца Як-130М.