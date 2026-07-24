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Политика

Путину впервые продемонстрировали самолет Як-130М

Путину впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М
Евгений Мессман/ТАСС

Президенту России Владимиру Путину в Иркутске впервые показали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация.

Об испытаниях опытной машины и преимуществах самолета главе российского государства рассказал летчик-испытатель «Яковлева» Александр Гуськов.

Як-130М оснащен новейшими бортовыми системами, превращающими его в эффективный легкий боевой самолет, который способен в любых погодных условиях, днем и ночью бороться с наземными и воздушными целями, в том числе с тяжелыми беспилотными летательными аппаратами.

Также глава российского государства на заводе «Яковлев» поднялся в кабину нового пассажирского самолета МС-21-310 с комплектующими и системами только отечественного производства.

24 июля Владимир Путин посещает Иркутский авиационный завод.

Ранее французский ученый назвал Путина человеком исключительной интуиции.

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