«Ростех» сообщил о первом полете опытного образца Як-130М

Состоялся первый полет учебно-тренировочного самолета Як-130М. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

По информации пресс-службы, летные испытания прошли на базе Иркутского авиационного завода. В них приняли участие летчик-испытатель первого класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев.

Отмечается, что опытный образец Як-130М находился в воздухе 50 минут. Самолет поднялся на высоту 2000 м и развил скорость 600 км/час.

По словам разработчиков, воздушное судно получил передовые бортовые системы, современная радиолокационная станция и серьезный комплекс вооружений в отличии от своего предшественника — Як-130.

«Не просто учебно-тренировочный самолет, а фактически полноценный легкий истребитель», — поделились в госкорпорации.

25 июня «Ростех» сообщил о начале сборки двигателей ПД-8 для самолета SJ-100.

Двигатель разработан предприятием «ОДК-Сатурн». В июне 2026 года он получил сертификат типа, подтвердивший соответствие требованиям и нормам летной годности. Одновременно с сертификационными испытаниями на предприятии подготовили производство к серийному выпуску и наладили кооперацию с поставщиками комплектующих.

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