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Политика

Путин поднялся в кабину нового полностью импортозамещенного российского самолета

Путин в Иркутске поднялся в кабину нового пассажирского самолета МС-21-310

Президент России Владимир Путин на заводе «Яковлев» в Иркутске поднялся в кабину нового пассажирского самолета МС-21-310 с комплектующими и системами только отечественного производства. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил главе государства, что первый серийный полностью импортозамещенный самолет МС-21-310 готовится к первому полету. Всего на заводе в разных стадиях сборки находится 18 таких самолетов, все они для авиакомпании «Аэрофлот». В настоящее время специалисты изготавливают детали для будущих партий серийных самолетов.

Директор Иркутского авиазавода Андрей Сойнов добавил, что запланировано постепенное наращивание темпов серийного производства, чтобы в дальнейшем выпускать ежегодно 36 самолетов.

По словам Чемезова, заказчик начнет получать серийные самолеты по завершении сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации в 2027 году.

В рамках контракта, заключенного между ПАО «Яковлев» и министерством промышленности и торговли РФ в мае текущего года, стартовала разработка самолета более короткой версии воздушного судна — МС-21-210, отличающегося увеличенной дальностью полета.

Ранее легкомоторный самолет «Танго» с российским двигателем совершил первый полет.

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