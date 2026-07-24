Матвиенко высказалась о «подлых атаках» на гражданскую инфраструктуру России

Матвиенко: никакие атаки на инфраструктуру не поколеблют уверенность в победе РФ

Никакие «подлые атаки» на гражданскую инфраструктуру не смогут поколебать уверенность в победе России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на завершающем весеннюю сессию пленарном заседании верхней палаты парламента.

Спикер отметила, что 2026 год был объявлен Годом единства народов России. По ее словам, сегодня именно единство является ключевым качеством общества и государства.

«И никакие провокации, теракты, подлые атаки на гражданскую инфраструктуру, на мирных граждан и детей не могут поколебать нашу уверенность в победе. И она, конечно же, обязательно будет за нами», — сказала председатель СФ.

Утром 24 июля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город подвергся атаке беспилотников. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Аэропорт Пулково временно прекратил принимать и отправлять самолеты.

По информации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над территорией региона сбили 50 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее генерал-майор раскрыл, откуда Украина ударила по Санкт-Петербургу.