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Политика

Мэр Львова допустил необходимость подготовки украинских женщин к войне

Мэр Львова Садовый призвал подготовить к войне всех мужчин и, возможно, женщин
Стрингер/РИА Новости

На Украине необходимо готовить к войне всех мужчин и, возможно, женщин. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, военное образование и подготовка является «ключевым элементом» для Украины.

«Мы должны с вами понять, что живем в стране, которая всегда будет иметь угрозы своему существованию. Таково наше географическое положение. И каждый мужчина, или даже, возможно, и женщина, они должны понимать, что надо уметь себя защищать. Я бы на сегодняшний день вводил правило, что все мужчины должны проходить военную службу и быть готовы защищать государство, как это есть на примере того же Израиля», — отметил он.

Садовый также добавил, что у Украины в этом вопросе «нет другого выхода», так как изменить Россию не получится.

В начале июля майор ВСУ Юрий Федоренко заявил, что после завершения украинского конфликта Киеву нужно будет перейти к подготовке солдат по «израильскому сценарию».

В недавнем интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что Украина может восстановить отношения с Россией через «десяток лет», если в стране появятся настроенные на это политических сил.

В конце июня экс-президент Украины Леонид Кучма подчеркнул, что после окончания боевых действий Киев всегда должен привыкнуть «жить наготове» и превращаться в «дикого дикобраза».

Ранее Украине предрекли развал армии по одной причине.

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