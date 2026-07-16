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Политика

Украине предрекли развал армии по одной причине

Военэксперт Кнутов: частые смены министров обороны Украины ведут ВСУ к развалу
Anatolii Stepanov/Reuters

Частые смены глав оборонного ведомства Украины и отставки главнокомандующих ВСУ являются симптомами кризиса управления в украинской армии. В перспективе это ведет к ее деградации и развалу. При этом денежные вливания стран НАТО не могут помочь Киеву решить проблему. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«К примеру, пришел [новый] министр или главком. Естественно, он подбирает на руководящие должности тех людей, которых он знает. То есть идет смена не только самого верхнего звена, но и вертикали до определенного уровня. Каждые полгода меняется вертикаль, причем меняется не по принципу талантов и способностей, а по принципу доверия и коррумпированной связки. Когда личный состав видит происходящее наверху, он понимает, что те приказы, которые отдаются, могут быть связаны не с боевыми действиями, не с тем, как лучше выполнить боевую задачу. За этим могут стоять лишь амбиции нового начальника», — сказал аналитик.

Такое положение дел в командовании ВСУ и в оборонном ведомстве, добавил Кнутов, ведет к «постепенной деградации армии и к постепенному ее развалу».

Ситуацию отчасти «спасают» страны НАТО, которые «заваливают деньгами» управленческие структуры ВСУ и саму армию, стремясь поддержать ее боеспособность.

«Заливая проблемы деньгами, можно на какое-то время ситуацию купировать, но это лишь на время. Все равно нарыв прорвется... Большими деньгами они начали заливать год назад, когда это все начало трещать. Они поняли, что надо что-то делать — подняли зарплату украинским военным, компенсации подняли и, соответственно, дали новейшие типы вооружений ракетных и системы ПВО. В принципе, учитывая дефицит личного состава в 200 тысяч человек, этим ситуацию не спасешь», — заключил эксперт.

Накануне британская газета Financial Times писала, что частые кадровые перестановки в правительстве Украины могут привести к разрушительным последствиям для Киева.

Ранее в Раде заявили о планах Зеленского назначить Клименко министром обороны Украины.

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