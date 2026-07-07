Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

На Украине назвали сроки возобновления отношений с Россией

Глава ОП Буданов допустил возобновление отношений с Россией через «десяток» лет
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Украина может восстановить отношения с Россией через «десяток лет» с появлением настроенных на это политических сил. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

«Однозначно будет [восстановление отношений]. Так происходило со всеми странами», — сказал Буданов.

В качестве «самого яркого примера» он привел Германию, с которой в 1955-м году возобновили «все отношения», несмотря на то, сколько зла она совершила.

«Я надеюсь, что мы будем взвешены в своих подходах. Но то, что через 10 лет будет кто-то и со стороны России говорить, что надо как-то с Украиной диалог иметь, и в Украине говорить такое – очевидно, это может быть», — сказал глава офиса Зеленского.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что вопрос восстановления отношений между Россией и Украиной крайне сложный и болезненный, возобновить их будет «не просто». По его словам, надо «много-много стараться», чтобы это произошло. Однако депутат выразил надежду, что это «произойдет». Когда начнется этот процесс и как быстро он закончится, Чепа затруднился ответить.

Ранее Путин рассказал о попытках выстроить отношения с Украиной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 7 июля. Пенсии без справок, новые лимиты для ареста имущества и отмена домашки для первоклассников
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!