На Украине назвали сроки возобновления отношений с Россией

Украина может восстановить отношения с Россией через «десяток лет» с появлением настроенных на это политических сил. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

«Однозначно будет [восстановление отношений]. Так происходило со всеми странами», — сказал Буданов.

В качестве «самого яркого примера» он привел Германию, с которой в 1955-м году возобновили «все отношения», несмотря на то, сколько зла она совершила.

«Я надеюсь, что мы будем взвешены в своих подходах. Но то, что через 10 лет будет кто-то и со стороны России говорить, что надо как-то с Украиной диалог иметь, и в Украине говорить такое – очевидно, это может быть», — сказал глава офиса Зеленского.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что вопрос восстановления отношений между Россией и Украиной крайне сложный и болезненный, возобновить их будет «не просто». По его словам, надо «много-много стараться», чтобы это произошло. Однако депутат выразил надежду, что это «произойдет». Когда начнется этот процесс и как быстро он закончится, Чепа затруднился ответить.

Ранее Путин рассказал о попытках выстроить отношения с Украиной.