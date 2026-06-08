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Хегсет заявил, что Европа «подвергается штурму опасных идеологий» через мигрантов

Хегсет сравнил высадку в Нормандии с вторжением мигрантов в Европу
Alex Brandon/AP

Глава Пентагона Пит Хегсет во время своей речи на военном кладбище в Кольвиль-сюр-Мер в Нормандии сравнил высадку американских военных во Франции во Второй мировой войне с вторжением мигрантов в Европу. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По его словам, сегодня различные пляжи Европы «подвергаются штурму опасных идеологий». На пляжи Испании, Италии, Греции и Болгарии приплывают лодки с мигрантами. Министр задался вопросом, смогут ли европейцы остановить это вторжение, или уже слишком поздно.

Хегсет заговорил о «вторжении» именно в тот момент, когда во Франции опубликовали новые данные о миграции. Так, по данным Национального института статистики (INSEE), миграционный прирост страны достиг исторически высокого уровня. В 2024 году в республику прибыли около 438 тысяч человек. Из них примерно 313 тысяч были иммигрантами, родившимися за границей иностранцами. Остальные — граждане Франции, возвращавшиеся на историческую родину из-за рубежа, или французы, родившиеся за пределами страны, говорится в статье.

Сегодня во Франции насчитывается почти 8 млн иммигрантов. И население страны продолжает расти прежде всего за счет миграции. На фоне падения рождаемости и старения населения миграция превращается в главный демографический двигатель страны, отметило издание.

Ранее Пентагон обвинил мигрантов в распространении опасных идеологий в Европе.

 
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