В Польше заявили, что украинцев ждет тяжелая зима

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что украинцев ждет тяжелая зима. Его слова приводит телеканал TVP Info.

«Сегодня я бы им (украинцам) сказал - они и так об этом знают, - что их ждет тяжелая зима», — заявил он.

В свою очередь новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий признавал, что предстоящая зима будет тяжелее предыдущей.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «полностью недоволен» подготовкой страны к зиме. Он отметил, что Украине нужно готовиться к «планам прохождения зимы», и именно на это он ориентировался при назначении новым премьер-министром страны Сергея Корецкого.

20 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвонилась с украинским премьером, после чего заявила, что Киев может рассчитывать на «полную поддержку» Европы в подготовке к зиме. Они также обсудили производство оружия для Украины.

Ранее на Украине предсказали длительные отключения отопления и света зимой.