В Совфеде заявили об интересе США к продолжению контактов с Россией

Сенатор Никонорова указала на интерес США к продолжению контактов с Россией

США, выступив инициатором встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио в Маниле, подтвердили сохранение интереса к контактам. Об этом заявила ТАСС замглавы комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Сам факт возобновления прямого диалога после определенной паузы заслуживает внимания. Вашингтон выступил инициатором встречи, и это подтверждает сохраняющийся интерес к контактам даже в условиях крайне сложной международной обстановки», — отметила она.

При этом Никонорова подчеркнула, что это всего лишь контакт, а не прорыв.

По ее словам, дальнейшее развитие отношений и перспективы урегулирования украинского кризиса дипломатическим путем во многом зависят от реальных, подтвержденных делами, решений США и их союзников.

Также сенатор добавила, что Москва последовательна в своих позициях и уже не раз подтверждала свою готовность к равноправному диалогу.

23 июля в Маниле состоялись переговоры Сергея Лаврова с Марко Рубио. Стороны в ходе встречи, которая продлилась 35 минут, обсудили отношения между Москвой и Вашингтоном, а также необходимость прекращения российско-украинского конфликта.

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и США осуществляются контакты по украинскому вопросу, но говорить о новой динамике или ускорении урегулирования конфликта не приходится.

Ранее в Кремле выразили надежду на новые очные контакты с американскими переговорщиками.