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Политика

Иранский танкер вошел в Оманский залив, миновав блокаду США

Нефтяной танкер Ирана прошел блокаду США и вошел в Оманский залив
Shutterstock

Нефтяной танкер Ирана прошел через установленную США морскую блокаду исламской республики. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

По данным источника, иранское судно уже вошло в Оманский залив.

8 июля произошел новый виток эскалации противостояния между США и Ираном. В ответ на атаку торгового судна в Ормузском проливе американские войска нанесли серию ударов по территории Ирана, что стало первым подобным инцидентом после заключения меморандума между странами. Президент США Дональд Трамп официально объявил о разрыве перемирия.

Недавно палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая требует от американского президента Дональда Трампа остановить войну против Ирана.

В начале июля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора глава российского государства заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее Трамп допустил возможность массированной атаки на Иран.

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