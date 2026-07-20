Лавров и глава МИД КНДР на встрече обсудили безответственное поведение США

Министры иностранных дел РФ и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи заявили, что главной причиной деградации обстановки вокруг Корейского полуострова и в мире является безответственное поведение Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В публикации отмечается, что дипломаты 20 июля провели переговоры в Москве.

«Выражено общее понимание, что основной причиной деградации обстановки в Северо-Восточной Азии и в мире в целом является безответственное поведение США и их союзников, наращивающих провокационную военную активность вокруг Корейского полуострова», — говорится в тексте.

19 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что возможное размещение американских ракетных комплексов Typhon на территории Южной Кореи будет расценено российской стороной как прямая угроза безопасности и повлечет ответные меры. По словам дипломата, Москва пока не располагает данными о планах Сеула по развертыванию таких систем, однако продолжает внимательно следить за ситуацией. Он добавил, что РФ намерена укреплять свою обороноспособность и усиливать сотрудничество с Китаем по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее в КНДР заявили о закрытии вопроса денуклеаризации страны.