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Политика

Совет ЕС на год заморозил «потолок цен» на российскую нефть

ЕС на год заморозил «потолок цен» на нефть из России на уровне $44 за баррель
Virginia Mayo/AP

Совет ЕС в рамках 21-го пакета санкций Евросоюз зафиксировал предельный уровень стоимости российской нефти на отметке $44 за баррель. Данное ограничение будет действовать до 15 июля 2027 года, говорится в заявлении Совета.

Кроме того, ЕС расширил санкционный список, включив в него еще 41 танкер, которые игнорируют установленные правила. В результате общее количество судов третьих стран, перевозящих российские энергоносители по завышенным ценам, достигло 673 единиц.

В официальном документе поясняется, что заморозка ценового потолка направлена на сокращение доходов России, которые могли бы вырасти на фоне подорожания нефти из-за конфликта между США и Ираном.

23 июля представители стран Евросоюза согласовали 21-й пакет ограничительных мер в отношении России, при этом отказавшись от идеи полного эмбарго на морской экспорт отечественного сжиженного природного газа. Председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что обновленные санкции направлены на энергетический и финансовый секторы.

До этого в СМИ отмечалось, что процесс принятия новых ограничений становится сложнее: эксперты указывают на снижение энтузиазма среди стран-членов ЕС и отмечают, что поиск эффективных санкционных инструментов, не наносящих ущерба экономическим интересам самих участников союза, близится к пределу.

Ранее сенат США одобрил законопроект, касающийся жестких санкций против России.

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