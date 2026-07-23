Африканская страна присоединилась к Новому банку развития БРИКС

Власти Зимбабве присоединились к Новому банку развития БРИКС. Об этом сообщило издание Herald со ссылкой на министра финансов Мтули Нкубе.

По словам министра, такая мера призвана обеспечить финансирование для программы индустриализации страны.

«Мы работаем со многими банками, и недавно мы присоединились к банку БРИКС, что является положительным шагом для получения линий кредитования», — сказал он.

В начале года глава МИД Зимбабве Амон Мурвира сообщал, что правительство страны активизировало дипломатические усилия для ускорения приема ее в БРИКС.

БРИКС (BRICS) — это межгосударственное объединение и влиятельный экономический блок, в который входят 10 государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия и Индонезия. Организация была создана в 2006 году для развития многостороннего сотрудничества, торговли и укрепления финансовой стабильности между участниками.

17 июля стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в сентябре в столице Индии Нью-Дели.

Ранее Путин сравнил вклад стран G7 и БРИКС в рост мировой экономики.