Путин сравнил вклад стран G7 и БРИКС в рост мировой экономики

Путин: вклад стран G7 в рост мировой экономики ниже, чем у БРИКС

Вклад так называемой «Большой семерки» (G7) в рост мировой экономики ниже, чем у БРИКС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы государства, почти половину роста глобального валового внутреннего продукта (ВВП) в последние пять лет обеспечивали страны БРИКС, а у G7 — лишь 18%. При этом доля стран первого объединения в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет около 40%, а «Большой семерки» — менее 29%.

«Мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики», — подчеркнул Путин.

Кроме того, российский лидер сказал, что корни нынешней турбулентности в мире кроются в переходе от «вертикальной» к многополярной модели.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента будет посвящена экономике, однако затронет он и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин назвал «охлаждение» российской экономики сознательным шагом.