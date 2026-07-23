В МИД РФ отреагировали на резкие высказывания главкома ВСУ о жителях России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова увидела неонацизм в высказываниях нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о жителях России. Об этом она заявила РИА Новости.

«Демонстрация неонацизма Киева», — сказала она, комментируя скандальные заявления украинского генерала.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа также отметил нацистский характер высказываний Драпатого и предупредил, что «за все такие вещи придется отвечать».

До этого Драпатый назвал россиян «нацией, которая не имеет права на существование». По его словам, Россию нельзя назвать соседом для Украины. Также он назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза», переселенцами и криминальными элементами. Драпатый отметил, что они «не хотят работать, хотят халявы».

23 июля Минобороны России отреагировало на назначение Драпатого главкомом ВСУ цитатой из советского сериала «Место встречи изменить нельзя». «А теперь Горбатый Драпатый! Я сказал: Драпатый!)», — отмечается в сообщении. Это отсылка к знаменитой реплике начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова — «А теперь Горбатый!», которая прозвучала в финале сериала.

Ранее в России оценили шансы Драпатого начать контрнаступ.