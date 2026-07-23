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Политика

Франция проголосует за отстранение «арестовавшего» Путина прокурора МУС

МИД Франции: Париж проголосует за отстранение прокурора МУС Карима Хана
Reuters

Франция намерена поддержать отстранение от должности прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана, которому выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Франции Паскаль Конфавре, пишет РИА Новости.

В предстоящую пятницу состоится специальная сессия в Нью-Йорке, посвященная дисциплинарному разбирательству в отношении прокурора Хана.

«Завтра Франция проголосует за отстранение прокурора. Рекомендация Бюро ассамблеи государств-участников и, по сути, утраты доверия между Каримом Ханом и государствами-участниками вполне оправдывает такое отстранение», – заявил представитель французского внешнеполитического ведомства на брифинге.

В мае 2025 года пресс-служба МУС сообщила о нахождении прокурора Карима Хана в административном отпуске на период расследования выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах по отношению к сотрудникам.

Именно Хан в 2023 году выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина. В декабре 2025 года Мосгорсуд заочно приговорил Хана к 15 годам лишения свободы. Следственный комитет России установил, что он необоснованно привлекал к уголовной ответственности лицо, заведомо не совершившее преступления.

Ранее девять представителей МУС получили в России различные сроки лишения свободы.

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