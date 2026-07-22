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Политика

«Будут драпать»: в России оценили шансы Драпатого начать контрнаступ

Военэксперт Дандыкин: Драпатый изобразит наступление ВСУ, но будет драпать
MykhailoDrapatyi/X

Назначенный на пост главнокомандующего ВСУ Михаил Драпатый попробует «изобразить» наступление украинской армии. Об этом «Газете.Ru» заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Я думаю, что сейчас, когда Драпатый придет, он попробует что-то изобразить [наступление] — какую-то очередную пакость, где-то прорваться, может быть, на белорусском направлении, какие-то провокации могут быть. Ему надо чем-то отличиться», — сказал аналитик.

По словам Дандыкина, у российских вооруженных сил есть все необходимое для ответа на выпады со стороны ВСУ, поэтому «они будут с этим молодым главнокомандующим драпать больше, чем при [экс-главкоме Александре] Сырском».

Александр Сырский уже опубликовал в Telegram «прощальное» заявление, в котором отметил, что передает Драпатому «армию в состоянии наступления».

«Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, структурой, людьми, знающими, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть», — написал он.

Ранее стало известно, чем отставка Сырского полезна России.

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