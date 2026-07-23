Украинский губернатор призвал готовиться «к худшему сценарию» этой зимой

Жителям Украины нужно готовиться «к худшему сценарию» развития событий предстоящей зимой. Об этом заявил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус, сообщает издание «Страна.ua».

«Будет тяжелее, сложнее. Дай бог, чтобы я ошибался.... Но я считаю, что мы по всем направлениям должны готовиться к худшему сценарию», — сказал он.

Губернатор добавил, что делает такой прогноз не в качестве главы региона, а основываясь на собственных выводах «человека, наблюдающего происходящее».

До этого в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что предстоящая зима станет сложной для украинской энергосистемы. Восстановление поврежденных энергообъектов продолжается. Кроме того, реализуются проекты по строительству распределительной генерации, уточнили в компании.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «полностью недоволен» подготовкой страны к зиме. По его словам, Украине нужно готовиться к «планам прохождения зимы», и именно на это он ориентировался при назначении новым премьер-министром страны Сергея Корецкого.

Ранее Украине предрекли самую тяжелую зиму в истории страны.