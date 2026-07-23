Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Украинский губернатор призвал готовиться «к худшему сценарию» этой зимой

Губернатор Черниговской области предупредил о тяжелой зиме
Reuters

Жителям Украины нужно готовиться «к худшему сценарию» развития событий предстоящей зимой. Об этом заявил губернатор Черниговской области Вячеслав Чаус, сообщает издание «Страна.ua».

«Будет тяжелее, сложнее. Дай бог, чтобы я ошибался.... Но я считаю, что мы по всем направлениям должны готовиться к худшему сценарию», — сказал он.

Губернатор добавил, что делает такой прогноз не в качестве главы региона, а основываясь на собственных выводах «человека, наблюдающего происходящее».

До этого в национальной энергетической компании «Укрэнерго» заявили, что предстоящая зима станет сложной для украинской энергосистемы. Восстановление поврежденных энергообъектов продолжается. Кроме того, реализуются проекты по строительству распределительной генерации, уточнили в компании.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он «полностью недоволен» подготовкой страны к зиме. По его словам, Украине нужно готовиться к «планам прохождения зимы», и именно на это он ориентировался при назначении новым премьер-министром страны Сергея Корецкого.

Ранее Украине предрекли самую тяжелую зиму в истории страны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!