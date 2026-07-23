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Политика

В Госдуме высказались о войне с Европой после заявления Лаврова

Депутат Журавлев: конфликт с НАТО снимет ограничения по методам войны
Global Look Press

Нетрадиционный характер войны с Европой, о котором предупредил Брюссель глава МИД РФ Сергей Лавров, подразумевает отсутствие ограничений по методам ведения вооруженного конфликта. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Заявление Сергея Лаврова о неконвенциональном характере возможного конфликта с Европой означает, что война не будет вестись по традиционным правилам — это качественно иной тип столкновения, выходящий за рамки обычных военных действий. Это снимает многие ограничения по целям, средствам и методам. Ключевой элемент — применение нетрадиционных видов вооружения, что в первую очередь подразумевает стратегическое ядерное оружие. Неконвенциональная война не ограничивается военными объектами. Она включает тотальное информационное, кибернетическое, экономическое и дипломатическое давление, поражая критическую инфраструктуру и сознание людей по всему миру», — подчеркнул он.

Накануне Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать, но если Европа начнет конфликт с РФ, то это будет уже неконвенциональная война.

Ранее в Кремле рассказали, чем Украина стала для Европы.

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