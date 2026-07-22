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Политика

Лавров заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать

Лавров: конфликт с Европой может быть неконвенциональным
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия-АСЕАН заявил, что Россия ни на кого не собирается нападать, но если Европа начнет конфликт с РФ, то это будет уже неконвенциональная война. Об этом сообщает РИА Новости.

» [Президент РФ Владимир Путин] очень четко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — поделился Лавров.

17 июля член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков говорил, что европейские страны, заявляющие о готовности воевать с Россией, должны подумать, помогут ли им НАТО в случае конфликта.

По его словам, вся смелость стран Европы оттого, что они считают себя прикрытыми США и Североатлантическим альянсом, «но гарантий этого нет». Сенатор предположил, что у европейцев «мозгов не хватает», чтобы об этом подумать.

Пушков также добавил, что девять стран Северной и Восточной Европы в настоящее время «бьют себя в грудь и кричат», что готовы идти в бой против России, но в случае конфликта тут же побегут «скулить и требовать» от Соединенных Штатов защиты.

Ранее в Кремле рассказали, чем Украина стала для Европы.

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