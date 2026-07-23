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Политика

Вучич пообещал сдержать слово и назвать сроки досрочных выборов в Сербии

Вучич: выборы в парламент Сербии будут в октябре-ноябре, президентские — позже
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что сдержит свое слово и в сентябре или в начале октября назначит дату досрочных парламентских выборов в стране. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, выборы в Скупщину (парламент) состоятся в октябре или ноябре.

«До конца года будут парламентские выборы, президентские — позже», — уточнил Вучич во время беседы с журналистами.

В конце июня Вучич заявил, что в ближайшие недели уйдет в отставку и назначит досрочные выборы главы государства и членов парламента. Сербский лидер поблагодарил сограждан за поддержку и доверие, без которых он, по его словам, «не смог бы сделать ничего из того, что было сделано за эти годы».

Вучич допустил, что после ухода с поста президента может выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра республики. Президент добавил, что он начал упаковывать книги в своей резиденции, которых у него много.

Вучич занимает пост президента Сербии с 31 мая 2017 года, в 2022-м был переизбран на второй срок, который официально истекает в мае 2027 года.

Ранее президент Сербии сделал заявление о санкциях против России.

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