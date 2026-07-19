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Политика

Президент Сербии сделал заявление о санкциях против России

Вучич заявил, что он не намерен вводить санкции против России
Djordje Kojadinovic/Reuters

Собравшийся в отставку президент Сербии Александар Вучич заявил, что он не собирается вводить санкции против России и намерен поддерживать дружеские отношения с Москвой. Об этом сообщает ТАСС.

«Моя политика заключается в отсутствии санкций [против РФ], и в том, что мы хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», – заявил сербский президент.

15 июля Вучич посетил Киев, где принял участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Во время визита в украинскую столицу он заявил, что Белград поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и пообещал помочь с восстановлением одного из городов. При этом итоговую декларацию саммита, содержащую осуждение РФ и призывы к ужесточению санкций, он подписывать отказался. Что еще сказал Вучич в Киеве и как к его поездке отнеслись в России — в материале «Газеты.Ru».

До этого министр правительства республики Ненад Попович заявил, что Сербия никогда не вводила и не введет санкции в отношении Российской Федерации, несмотря на огромное давление.

Ранее политолог порасуждал о том, что изменится для России с отставкой Вучича.

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