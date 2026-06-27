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Политика

Вучич в последний раз выступил перед сербами в качестве президента страны

Президент Сербии анонсировал свою отставку и досрочные выборы в ближайшее время
IMAGO/STRINGER/Global Look Press

В ближайшие недели президент Сербии Александр Вучич уйдет в отставку и назначит досрочные выборы главы государства и членов парламента. Об этом он сам заявил на митинге в Белграде, передает местное издание «Новости».

Выступая перед собравшимися, Вучич сообщил, что в последний раз делает это как президент, поскольку «эти недели — последние» для него на посту.

«Я любил и люблю Сербию больше всего на свете. В каждый момент только Сербия была у меня в мыслях, и только за Сербию я боролся. Никому другому я не хотел служить — только вам, гражданам Сербии, и своей единственной родине», — заявил он.

Вучич поблагодарил сограждан за поддержку и доверие, без которых он, по его словам, «не смог бы сделать ничего из того, что было сделано за эти годы».

«Я не хотел гнуться, потому что знал, что за мной стоит Сербия», — подчеркнул политик.

Митинг «Сербия — одна семья» прошел перед зданием Народной скупщины в Белграде. По данным МВД Сербии, там присутствовало около 207 тысяч граждан.

Ранее Вучич рассказал, кем может стать после ухода с поста президента.

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