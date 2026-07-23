В Кремле раскрыли позицию России по ядерному оружию

Россия сохраняет свою позицию о необходимости нераспространения ядерного оружия, но у стран должно быть право на мирный атом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Всем хорошо известна наша позиция относительно права любого государства на мирный атом, на мирную атомную энергию», — сказал он.

Песков, комментируя информацию о том, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия заключили соглашение о поддержке Вашингтоном мирной ядерной программы королевства, отметил, что такое право должно быть и у Ирана, и у Саудовской Аравии, и у других стран.

До этого Песков заявлял, что Россия готова применить ядерное оружие, только в ситуации, если будет угроза существованию страны. По его словам, у России существует ядерная доктрина, в которой прописаны условия применения ядерного оружия. Представитель Кремля подчеркнул, что этот документ предельно прост, ясен и понятен.

Ранее Путин заявил о модернизации российской ядерной триады.