В Кремле объяснили, в какой ситуации Россия применит ядерное оружие

Песков: Россия применит ядерное оружие только при угрозе ее существованию

Россия готова применить ядерное оружие, только в ситуации, если будет угроза существованию страны. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью Die Weltwoche.

По его словам, у России существует ядерная доктрина, в которой прописаны условия применения ядерного оружия.

Песков подчеркнул, что этот документ предельно прост, ясен и понятен.

«Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае — нет. Это очень важно понимать», — рассказал представитель Кремля.

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за действий стран НАТО может произойти прямое столкновение России и альянса, которое быстро перерастет в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями. В связи с этим он призвал пересмотреть европейскую архитектуру безопасности.

Ранее Путин заявил о модернизации российской ядерной триады.