«Тупая организация»: Рубио резко высказался о МУС

Госсекретарь США Рубио заявил, что США не присоединятся к МУС

Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции в Маниле в рамках министерских мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заявил, что Вашингтон не намерен становиться участником Международного уголовного суда (МУС), назвав эту организацию «тупой».

Рубио подчеркнул, что Штаты никогда не подписывали соглашение о присоединении к МУС. По его словам, другие государства могут вступать в организацию по своему усмотрению, однако США этого делать не собираются, а юрисдикция суда не распространяется на американских граждан.

Глава американского внешнеполитического ведомства также заявил, что Вашингтон не намерен мириться с любыми попытками Международного уголовного суда принять какие-либо меры в отношении граждан США как сейчас, так и в будущем.

В середине июля Рубио пообещал «ликвидировать» МУС и призвал другие страны присоединиться к этой кампании. Глава американской дипломатии обвинил МУС в ведении войны против США с помощью «силы так называемого международного права» и призвал другие государства выйти из-под юрисдикции суда.

Ранее три страны объявили о планах выхода из МУС.