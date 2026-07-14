Госсекретарь США пообещал «ликвидировать» Международный уголовный суд

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал «ликвидировать» Международный уголовный суд (МУС) и призвал другие страны присоединиться к этой кампании. Об этом он заявил в понедельник, сообщает CNN.

Глава американской дипломатии обвинил МУС в ведении войны против США с помощью «силы так называемого международного права» и призвал другие государства выйти из-под юрисдикции суда.

«Страны, которые откажутся отвергнуть ложную власть МУС, полагаясь при этом на помощь США, вероятно, окажутся под усиленным контролем», — предупредил Рубио.

В своей колонке для The Wall Street Journal Рубио назвал МУС инструментом «левых неправительственных организаций, глобалистов и враждебных стран третьего мира».

По данным CNN, американские дипломаты уже начали обзванивать страны-участницы суда, чтобы убедить их выйти из него и прекратить финансирование. Вашингтон также призывает государства, не входящие в МУС, использовать свои дипломатические сети для аналогичных действий.

Ранее три страны объявили о планах выхода из МУС.