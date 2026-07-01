В МУС высказались о планах Нигера, Мали и Буркина-Фасо выйти из Римского статута

МУС призвал Нигер, Мали и Буркина-Фасо не выходить из Римского статута

Президиум Ассамблеи государств — участников Международного уголовного суда (МУС) призвал Нигер, Мали и Буркина-Фасо не выходить из Римского статута. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Председательство сожалеет о сложившейся ситуации. Решения государств-участников о выходе из Римского статута рискуют подорвать коллективное стремление к справедливости и ослабить глобальные усилия по прекращению безнаказанности», — говорится в сообщении.

В МУС добавили, что выход из Римского статута не освобождает страну от взятых в период участия в договоре обязательств. При этом, как отметили в организации, страны-члены могут поднимать волнующие их вопросы внутри Ассамблеи.

Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера объявили о намерении выйти из Римского статута в конце июня. Так, Ниамей обвинили МУС в «избирательном правосудии». В письме правительства в ООН говорилось, что суд «был использован не по назначению и эксплуатировался».

Процедура выхода из Римского статута начнется через 12 месяцев после уведомления, однако преступления, совершенные до этого срока, все равно будут подпадать под юрисдикцию МУС.

Ранее президент ЮАР анонсировал выход страны из МУС.