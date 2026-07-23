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Политика

«Это большая беда»: на Украине забили тревогу из-за российских ударов

Кулеба: на Украине вскоре начнутся перебои с продуктами из-за ударов ВС России
Alina Smutko/Reuters

На Украине из-за ударов российских военных вскоре начнутся перебои с продуктами. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Кулеба считает, что на данный момент конфликт переходит в стадию «тотальной войны». По его словам, у обеих сторон — как у России, так и Украины — будет достаточно ракет и беспилотников, чтобы «методично выбивать экономику друг друга».

«Это большая беда <…> Впереди очень непростые времена. Начнутся перебои с поставкой продуктов», — сказал он.

В «Страна.ua» обратили внимание, что судоходство в украинские порты уже полностью остановилось из-за российских ударов. Отмечается, что правительство готовит меры для восстановления стабильной работы морского коридора, однако детали не раскрываются.

До этого газета Financial Times сообщила, что Украина столкнулась с проблемой при поставках зерна после ударов Вооруженных сил России по морской инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ. По информации издания, трейдеры обсуждают вероятность перенаправления части продукции по реке — через порты на Дунае для будущей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии. При этом некоторые участники рынка решили полностью остановить закупки сельскохозяйственной продукции в Одессе.

Ранее сообщалось, что армия России сосредоточила удары на украинских портах с целью обвала логистики.

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