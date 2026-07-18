Украина столкнулась с проблемой при поставках зерна

Украина пытается найти альтернативные маршруты поставок зерна после ударов Вооруженных сил России по морской инфраструктуре, используемой в интересах украинской армии, в Одессе и других частях страны. Об этом пишет газета Financial Times.

Отмечается, что трейдеры обсуждают вероятность перенаправления части продукции по реке — через порты на Дунае для будущей отправки из порта Констанца на черноморском побережье Румынии.

При этом некоторые участники рынка остановили закупки сельскохозяйственной продукции в Одессе.

Российские военнослужащие уже несколько дней подряд наносят удары по целям в Киеве и Одессе. Накануне в министерстве обороны РФ сообщили, что были нанесены удары по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту «Одесса», которые были предназначены для нужд Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, за неделю российские войска нанесли удары по 24 морским судам, которые использовались в интересах украинской армии.

Ранее сообщалось, что армия России сосредоточила удары на украинских портах с целью обвала логистики.